Автомобиль врезался в магазин Apple Store в США

На улице Дерби стрит в американском Хингеме автомобиль врезался в магазин Apple Store. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили очевидцы аварии в Twitter.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что место происшествия оцеплено, там работают экстренные службы.

По данным ABC News, несколько человек пострадали, точное количество устанавливается.

Подробности произошедшего выясняются.

26 августа грузовик протаранил террасу кафе в центре Брюсселя, в результате чего шесть человек получили легкие травмы. Водитель после происшествия скрылся на автомобиле.