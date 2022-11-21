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Специалисты МАГАТЭ осмотрели повреждения на ЗАЭС

«Росэнергоатом»: специалисты МАГАТЭ осмотрели повреждения на ЗАЭС и передали заключение в штаб-квартиру
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Фото: Global Look Press/Dmitry Grigoriev
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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели повреждения на Запорожской АЭС и передали заключение в штаб-квартиру. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

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При осмотре повреждений на станции экспертов сопровождал представленный «Росэнергоатомом» специалист по баллистике.

«И в очередной раз на пальцах было убедительно доказано, что локацией произведения этих артиллерийских ударов является [город] Марганец», — сказал Карчаа в эфире Первого канала.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все страны повлиять на Киев, чтобы украинские войска прекратили обстреливать ЗАЭС.

В Минобороны России 20 ноября сообщили, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Тогда же Карчаа рассказал, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 19 по 20 ноября территории атомной электростанции привели к попаданию снарядов в спецкорпус № 2 со свежим ядерным топливом и радиоактивными материалами. Он добавил, что наряду со спецкорпусом повреждены брызгальные бассейны — часть системы охлаждения ядерного реактора.

17 ноября совет управляющих МАГАТЭ в резолюции призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на ЗАЭС. В документе выражена «серьезная озабоченность по поводу неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов в прилегающих районах». При этом в резолюции не уточняется, кто ведет данные обстрелы, хотя Москва предоставляла доказательства ударов ВСУ.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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