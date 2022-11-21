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Глава минобороны Литвы Анушаускас заявил об отказе поставить Киеву гаубицы PzH 2000

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Литва отказалась отправлять на Украину самоходные гаубицы PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), находящиеся на вооружении армии страны. Об этом заявил глава литовского министерства обороны Арвидас Анушаускас по итогам заседания госсовета обороны 21 ноября.

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По его словам, Вильнюс не может передать гаубицы, поскольку из переговоров с союзниками пока неясно, как эти мощности могут быть восстановлены. Анушаускас добавил, что сейчас Литва намерена передать только боеприпасы к немецким гаубицам.

«Мы осуждали этот вопрос в закрытом формате. Деталей, увы, не расскажем. У нас есть свои аргументы, свои предложения», — приводит его слова телеканал LRT.

При этом Анушаускас отметил, что Литва оказала финансовую помощь Киеву в размере €640 млн.

26 октября командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис призвал не передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. По его словам, такой шаг лишит Вильнюс «недавних достижений в военной сфере». Передача оружия Киеву возможна только в случае закупки Вильнюсом нового, добавил Рупшис.

До этого, 26 сентября, Литва передала Украине 50 бронированных машин M113. Анушаускас тогда заявил, что по поводу дальнейшей военной поддержки Киева Вильнюс проконсультируется с союзниками по НАТО.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Западные страны начали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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