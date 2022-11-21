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«Транснефть» получила письмо «Укртранснафты» о росте тарифов на транзит нефти в 2023 году

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Российская нефтепроводная компания «Транснефть» получила письмо от украинского оператора «Укртранснафты» о повышении тарифов на транзит топлива по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Об этом заявил 21 ноября официальный представитель компании Игорь Демин.

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«Да, мы получили такое письмо, сейчас изучаем его. Готовим соответствующее обращение в правительственные структуры», — сказал он ТАСС.

О планах Украины повысить с 2023 года плату за транзит российской нефти по «Дружбе» в Восточную Европу сообщило в понедельник агентство Bloomberg. По его данным, «Укртранснефть» с 1 января следующего года повысит тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на €2,10 за 1 т, до €13,60.

«Укртранснефть» уже повышала тарифы на транспортировку российской нефти через свою страну. Последнее повышение произошло 1 апреля текущего года. Тогда Украина подняла тариф до €11,5 за т.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка.

Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

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