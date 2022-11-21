«Транснефть» получила письмо «Укртранснафты» о росте тарифов на транзит нефти в 2023 году

Российская нефтепроводная компания «Транснефть» получила письмо от украинского оператора «Укртранснафты» о повышении тарифов на транзит топлива по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Об этом заявил 21 ноября официальный представитель компании Игорь Демин.

«Да, мы получили такое письмо, сейчас изучаем его. Готовим соответствующее обращение в правительственные структуры», — сказал он ТАСС.

О планах Украины повысить с 2023 года плату за транзит российской нефти по «Дружбе» в Восточную Европу сообщило в понедельник агентство Bloomberg. По его данным, «Укртранснефть» с 1 января следующего года повысит тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на €2,10 за 1 т, до €13,60.

«Укртранснефть» уже повышала тарифы на транспортировку российской нефти через свою страну. Последнее повышение произошло 1 апреля текущего года. Тогда Украина подняла тариф до €11,5 за т.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка.

Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.