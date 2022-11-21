Премьер Португалии назвал невозможным оправдать ожидания желающих вступить в ЕС

Европейский союз (ЕС) не сможет оправдать ожидания на вступление в состав объединения новых членов, включая Украину. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в понедельник, 21 ноября.

Он напомнил о четких критериях и требованиях к кандидатам на вступление в союз. При этом политик отметил, что в самом ЕС не существует таких критериев для оценки возможности принятия новых членов в объединение.

«Этот кризис выдвинул на первый план вопрос расширения ЕС, и особенно драматично этот вопрос стоит в отношении Украины, а также в отношении многочисленных обещаний, которые на протяжении многих лет давал Евросоюз, тем самым порождая надежду, особенно в странах Западных Балкан. Так вот, у ЕС есть очень четкие критерии для приема новых стран-членов, но, к сожалению, нет критериев для определения своей собственной способности принимать их в свой состав. Будем откровенны, в условиях существующего институционального и бюджетного устройства ЕС не в состоянии оправдать ожидания, которые создает», — отметил Кошта.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Евросоюз.

До этого, 8 ноября, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что надежды Киева на процветание Украины в составе ЕС имеют мало общего с реальностью.

При этом 6 ноября еврокомиссар по вопросам расширения политики соседства Оливер Вархели заявил, что Украине потребуется больше года или двух на подготовку к вступлению в ЕС.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС, сказав, что Россия не против, так как это не военный блок.