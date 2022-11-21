Аналитик оценил закон об изменении бюджетного правила

Внесенные поправки в Бюджетный кодекс должны помочь профинансировать дефицит, однако присутствует и неопределенность, рассказал «Известиям» 21 ноября аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов, комментируя подписанный президентом РФ Владимиром Путиным федеральный закон о смягчении бюджетного правила на 2023–2024 годы для более высоких расходов бюджета.

«Нефтегазовые доходы могут быть достаточно волатильны, на их размер влияют как цены, так и реализуемые на рынке объемы, а также валютный курс. К примеру, в пандемийный 2020 год на фоне снижения цен нефтегазовые доходы РФ снизились почти на 34% — до 5,23 трлн рублей, а в 2021 году выросли на 73%, превысив 9 трлн рублей», — рассказал эксперт.

Аналитик объяснил, что бюджетное правило, действовавшее до весны 2022 года, было призвано нивелировать влияние таких колебаний на экономику, которая всё еще сильно зависит от сырьевого экспорта и цен на сырье. По его словам, механизм предполагал наращивание резервов в периоды, когда рыночная конъюнктура благоприятна, а фактическая стоимость нефти находится выше заранее определенной цены отсечения.

«В результате те сверхдоходы, которые получало государство, если цена превышала цену отсечения, направлялись на покупку валюты и золота, а не в экономику, что в том числе удерживало рубль от укрепления. Если же фактическая цена находилась ниже цены отсечения, Минфин, наоборот, продавал валюту, как это происходило с апреля по декабрь 2020 года», — уточнил он.

Как отметил Беспалов, вопрос модификации и возвращения бюджетного правила начал рассматриваться еще весной, а после заметного укрепления курса российской валюты к началу июля разговоры на эту тему зазвучали с новой силой, однако оформились изменения в законопроект лишь в ноябре.

«В соответствии с новым законом цена отсечения в явной форме отсутствует, а ежегодный размер нефтегазовых доходов, который можно будет пустить на расходы в период с 2023 по 2025 год, зафиксирован на уровне 8 трлн рублей с последующей индексацией на 4% начиная с 2026 года», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, отметил аналитик, также смягчились ограничения для финансирования дефицита бюджета за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — в 2023 и 2024 годах на эти цели из ФНБ можно будет выделить 2,9 трлн и 1,3 трлн рублей соответственно. Министерство финансов РФ для финансирования дефицита бюджета в 2023 году сможет занять на 1 трлн рублей больше установленных лимитов, добавил он.

«Принятые меры должны помочь профинансировать дефицит, однако присутствует и неопределенность, поскольку возможности использования наиболее ликвидных валют для наращивания резервов ограничены, а размер нефтегазовых доходов на предстоящий год спрогнозировать сложно», — считает Беспалов.

Так, если с января по октябрь 2022 года размер нефтегазовых доходов уже превысил их запланированный объем на весь год, увеличившись к аналогичному периоду 2021 года на 34% — почти до 9,79 трлн рублей, то сейчас цены на нефть и газ находятся ниже своих летних значений и весенних пиков, обратил внимание аналитик.

«Эмбарго со стороны Евросоюза, которое для нефтяных поставок начинает действовать уже с 5 декабря, а затем в феврале распространится на нефтепродукты, может способствовать снижению экспортных объемов, но при этом подтолкнуть цены вверх при условии сохранения мирового спроса. 23 ноября, согласно сообщению Bloomberg со ссылкой на источники, представители стран G7 планируют сообщить уровень потолка цен на российскую нефть, однако насколько эффективным будет подобный механизм ограничения цен, пока сказать сложно», — подытожил он.

О том, что глава государства подписал закон о новом бюджетном правиле, стало известно ранее 21 ноября. Также сообщалось об увеличении налогов для газовой и нефтяной отраслей.