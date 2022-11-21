Супруга фигуристки Липницкой мобилизовали для участия в СВО

Супруг олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, экс-фигурист Владислав Тарасенко мобилизован для участия в специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса. Об этом сообщает 21 ноября «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Тарасенко был направлен на военную подготовку в подмосковное Алабино.

Эту информацию также подтвердила продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская. По ее словам, спортсмена призвали около месяца назад. А двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко добавил в свою очередь, что скоро Тарасенко «отбудет на передовую».

«Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он всё равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество», — отметил он.

Во время карьеры Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, а также у Этери Тутберидзе. В 2015 году Тарасенко стал победителем Финала Кубка России среди юниоров.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. Спустя месяц, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил о ее завершении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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