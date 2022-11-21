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Дорогу отремонтируют в селе в Удмуртии после вмешательства прокуратуры

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В Завьяловском районе Удмуртии после вмешательства прокуратуры отремонтируют дорогу, расположенную в селе Первомайский. Об этом сообщает республиканское надзорное ведомство.

Речь идет о покрытии на улице 1-я Мирная. Установлено, что оно находится в ненормативном состоянии, однако местный орган самоуправления не принял мер по ремонту.

Как уточняет Udm-info.ru, прокурор внес в адрес управления «Первомайское» администрации Завьяловского района представление, но нарушения всё равно не были устранены. После этого ведомство обратилось в суд с исковым заявлением.

По результатам рассмотрения суд обязал управление «Первомайское» отремонтировать дорогу. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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