Дорогу отремонтируют в селе в Удмуртии после вмешательства прокуратуры
В Завьяловском районе Удмуртии после вмешательства прокуратуры отремонтируют дорогу, расположенную в селе Первомайский. Об этом сообщает республиканское надзорное ведомство.
Речь идет о покрытии на улице 1-я Мирная. Установлено, что оно находится в ненормативном состоянии, однако местный орган самоуправления не принял мер по ремонту.
Как уточняет Udm-info.ru, прокурор внес в адрес управления «Первомайское» администрации Завьяловского района представление, но нарушения всё равно не были устранены. После этого ведомство обратилось в суд с исковым заявлением.
По результатам рассмотрения суд обязал управление «Первомайское» отремонтировать дорогу. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.