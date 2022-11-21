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«VK Мессенджер» оказался самым популярным у школьников

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Фото: ТАСС/​Сергей Коньков
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса об использовании мессенджеров при обсуждении школьных вопросов. Для большинства опрошенных учителей, школьников и родителей мессенджеры — основной и самый удобный канал коммуникации для обсуждения школьных вопросов; в мессенджерах чаще всего ценят отсутствие спама и безопасность.

Основные выводы:

— Мессенджеры активно используются для обсуждения школьных вопросов: 80% опрошенных признают, что для них это основной канал информации и/или общения по вопросам учебы. Ежедневно к мессенджерам для обсуждения школьных вопросов обращаются 86% учителей, 71% школьников и 59% родителей. Для большинства опрошенных мессенджеры являются основным (80–87%) и самым удобным (82–89%) каналом коммуникации по школьным вопросам.

— Как правило, общение по школьным вопросам проходит сразу в нескольких мессенджерах. Для обсуждения школьных вопросов подавляющее большинство школьников (88%) используют до трех мессенджеров и соцсетей. Самым популярным мессенджером школьники назвали «ВКонтакте» и/или «VK Мессенджер» (62%), на втором и третьем месте Telegram и WhatsApp (58 и 55% соответственно). Четвертую и пятую строчку заняли Viber (14%) и TikTok (5%).

— Более половины опрошенных учителей поддерживают идею разделения мессенджера на школьный и личный с настройкой оповещения для каждого: 56% учителей отметили, что использовали бы эту функцию. Среди школьников и родителей заинтересованы в этой опции каждый третий — 36 и 33% соответственно.

— По мнению опрошенных ВЦИОМа, в топ-3 критерий, важных в мессенджерах для обсуждения школьных вопросов вошли: удобный и понятный интерфейс (69–76%), защищенность данных от третьих лиц (66–73%), разнообразие технологий и инструментов для общения, обмена файлами, интеграции с другими платформами (43–58%).

— Участники образовательного процесса ценят в мессенджерах отсутствие спама (53–57%) и безопасность, защиту данных (49–51%). Каждый второй опрошенный школьник и педагог также отмечали поддержку мессенджера с разных устройств (50 и 48% соответственно). Школьники считают важной возможность отключения уведомлений отдельных чатов (49%) и разнообразие функций и инструментов для общения (46%), а учителя — защиту переписки от нежелательного контента (50%).

— Абсолютное большинство опрошенных учителей, родителей и школьников используют голосовые сообщения (95–97%). Школьники, учителя и родители отправляют сами и получают голосовые сообщения от других (80, 68 и 66% соответственно). Во всех целевых аудиториях есть запрос на функцию расшифровки голосовых сообщений (76% среди учителей, 68% среди родителей). Наибольший запрос на подобный функционал демонстрируют школьники (90%).

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