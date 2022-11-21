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Онколог назвал самые вредные для здоровья салаты

Онколог Ильин: оливье и селедка под шубой являются самыми вредными для здоровья салатами
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Оливье является первым в списке самых вредных для здоровья салатов. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил врач-онколог Антон Ильин.

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По его словам, в этом салате перемешиваются несовместимые друг с другом продукты.

«Многокомпонентные блюда очень сильно перегружают нашу пищеварительную систему. При этом оливье состоит минимум из шесть ингредиентов плюс заправка», — сказал Ильин «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что особую опасность представляет вареная колбаса, в которой много сои и крахмала, и майонез, состоящий из трансжиров. Кроме того, по словам врача, оливье — это настоящая «калорийная бомба».

Вторым вредным салатом является селедка под шубой. Ильин пояснил, что вареная картошка, морковка и свекла моментально поднимают сахар в крови, а соленая селедка вызывает отечность.

Кроме того, классический крабовый салат также не лучший вариант для застолья, отметил онколог. Он подчеркнул, что крабовая палочка состоит из обрезков самой дешевой рыбы типа хека и минтая.

«Большую часть «крабовой палочки» составляет крахмал, придающий не самой нежной рыбе приятную консистенцию. Плюс вредны сахар и пищевые добавки, благодаря которым палочки обретают свой вкус», — рассказал Ильин.

В мае диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что оливье, селедка под шубой и мимоза являются самыми вредными среди популярных салатов у россиян. По ее словам, любой салат можно сделать менее вредным, если колбасу заменить на куриное филе, майонез — на йогуртовый соус или оливковое масло, а яйца — на авокадо.

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