Модернизацию 5 км тепловых сетей завершат в Орске в декабре

В Орске в декабре планируют завершить модернизацию двух участков тепловых сетей общей протяженностью около 5 км. Об этом сообщает региональное правительство.

Работы ведутся на магистрали «Соцгород» и на участке от котельной № 7 до тепловой камеры на проспекте Орском. Стоимость реконструкции составляет 173,8 млн рублей, пишет ИА «Урал56.Ру». Средства на эти цели выделил Фонд содействию реформированию ЖКХ в виде долгосрочного займа.

Подрядчики уже смонтировали трубы и провели гидравлические испытания, информирует 56orb.ru. Сейчас идет благоустройство прилегающей территории и монтаж тепловых камер.

Общая готовность объектов составляет около 80%. Полностью завершить работы планируется в декабре.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», по магистрали «Соцгород» тепло поступает в юго-восточную часть города. Участок не ремонтировался более 50 лет. Сети от котельной № 7 обеспечивают горячей водой и теплом 79 многоквартирных домов, шесть детсадов, три школы, больницу и техникум. Их изношенность достигала 80%.