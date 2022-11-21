Госдума рассмотрит заявление в связи с расстрелом российских военнопленных

Депутаты Госдумы рассмотрят 22 ноября заявление в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных. Об этом первый вице-спикер палаты Александр Жуков заявил в понедельник, 21 ноября по итогам заседания Совета Думы.

«Завтра... будет рассмотрено заявление Государственной думы в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Вносится двумя комитетами — по обороне и по международным делам», — цитирует его RT.

Видеозапись, на которой запечатлены тела по меньшей мере 11 российских военнослужащих, была распространена в националистических украинских Telegram-каналах 12 ноября. На кадрах отчетливо видно, что военные обезоружены.

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ, сообщает телеканал «360». По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело, передает НСН.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что информация о казни военнопленных будет направлена по 2 тыс. адресов, в том числе в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста. На следующий день Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН в качестве официального документа письмо со свидетельствами жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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