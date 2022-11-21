В Минсельхозе спрогнозировали объем экспорта продукции АПК на $40 млрд

Минсельхоз подтвердил прогноз по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК) из России в 2022 году в объеме на $40 млрд. Об этом 21 ноября сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

Он отметил, что АПК в стране развивается, а объемы и ассортимент товаров позволяют покрывать внутренние потребности в основных видах продовольствия. Использовать механизм параллельного импорта, по словам Патрушева, в сельском хозяйстве не требуется.

«Третий год Россия сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, то есть за рубеж отправляется больше, чем импортируется. На данный момент объем внешних поставок уже превышает $33 млрд. По году экспорт АПК может быть порядка $40 млрд», — сказал Патрушев.

Кроме того, в ходе этого совещания президент России Владимир Путин заявил, что авантюрная непрофессиональная политика некоторых западных стран привела к дисбалансу в мировом продовольствии.

В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Российская Федерация достигла нового рекорда по сбору зерна, в настоящее время намолочено уже 150 млн т.

В сентябре советник министра сельского хозяйства Юрий Косован сообщил «Известиям» заявил, что в условиях глобального продовольственного кризиса роль России как одного из ключевых поставщиков аграрной продукции возрастает.