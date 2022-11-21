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В Twitter раскритиковали премьера Испании за требование к России

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Фото: REUTERS/Leon Neal
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Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса, потребовавшего от президента РФ Владимира Путина прекратить спецоперацию по защите Донбасса.

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Требование к Москве Санчес озвучил в ходе выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, видеоотрывок которого он опубликовал 21 ноября в этой соцсети.

«Он [Путин] должен быть напуган вашим сообщением», — пошутил один из комментаторов.

«Именно такие высказывания по типу «оставьте Украину в покое» и привили Европу к нынешнему положению дел», — указал другой комментатор.

«Кто вы вообще такой, чтобы угрожать Путину в таком тоне?» — поинтересовался еще один пользователь соцсети.

«Лицемер... [президент Украины Владимир] Зеленский — это тот, кто не хочет сесть (за стол переговоров. — Ред.) и заключить мир. Надеюсь, вы все окажетесь в тюрьме. Ты первый обманул свой народ», — добавил другой пользователь Twitter.

«Я требую, чтобы вы перестали быть смешными», — указал еще один комментатор.

Ранее в понедельник критике подвергся и бывший посол Украины в Германии (ныне замглавы МИД Украины) Андрей Мельник, призвавший канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ультиматум России для завершения спецоперации РФ.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена достигнуть цели, поставленный в ходе спецоперации.

Россия не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Так, 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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