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Автоэксперт оценил перспективы нового экотранспорта

Автоэксперт Солдатов оценил перспективы нового экотранспорта, способного поглощать углекислый газ
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Фото: Global Look Press/Florian Gaertner
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Транспорт, который будет поглощать углекислый газ, — это будущее, но маловероятно, что планы по переходу на экотранспорт реализуются в ближайшие 10–15 лет. Такое мнение в понедельник, 21 ноября, выразил автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

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Накануне газета «Коммерсант» сообщила, что ученые из США и Европы занимаются разработкой автомобилей, которые не только не будут выделять CO2, но будут поглощать его. Так, специалисты Технологического университета Эйндховена (Нидерланды) представили концепт-кар ZEM, который при движении улавливает углекислый газ из атмосферы при помощи специального фильтра и накопителя.

«Это продолжение истории с новым стандартом автомобилей — Евро-7, который Евросоюз хочет сделать обязательным с 2025 года. То есть полностью заменить машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на гибриды и электромобили. Понятно, что транспорт, который будет поглощать углекислый газ — это будущее, потому что окружающая среда, экология получают огромный ущерб. Но маловероятно, что планы по переходу на экотранспорт реализуются в ближайшие 10–15 лет», — считает Солдатов.

По его словам, несмотря на льготы и пользу для экологии, электромобили стоят очень дорого, содержать их также недешево. То есть они до сих пор являются «экзотикой» для рядового водителя.

«Я не говорю про то, что грузовые автомобили пока нельзя перевести на электрические двигатели, так как им просто не хватит мощности. Опять же, ставить очищающие фильтры на автомобили с ДВС можно, но без испытаний, подробных анализов — это всё не больше, чем мечты об экологичном будущем. В настоящее время это дорого и целая отрасль, которая до сих пор основывается на двигателях ДВС, не откажется от прибыли и не переведет огромное многомиллиардное производство на новые рельсы», — добавил обозреватель «Известий».

10 ноября стало известно о новом рейтинге самых продаваемых автомобилей в мире, в котором был отмечен значительный рост продаж электромобилей. В рейтинге самых продаваемых автомобилей 2022 года обосновались Tesla Model Y (513 тыс. авто) и Model 3 (492 тыс. единиц), которые заняли четвертое и пятое места соответственно.

В конце сентября в Toyota Motor Corp. заявили о планах сохранить автомобили с бензиновым двигателем в качестве ключевой части своей линейки, отвергая попытки конкурентов перейти на полностью электрические машины. Исполнительный директор компании Акио Тойода заявил, что внедрение электромобилей займет больше времени, чем ожидалось, поэтому от производства машин с традиционным двигателем компания не откажется.

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