Число заявлений на банкротство в Евросоюзе выросло на 16,3%

В странах Европейского союза в III квартале 2022 года количество заявлений на банкротство увеличилось на 16,3%. Об этом сообщается на официальном сайте статистической службы Евросоюза (ЕС) Eurostat.

Как объяснил «Известиям» финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов, показатель вырос в связи с увеличением ставок процентов по кредитам, повышением цен на товары и услуги, ростом расходов на зарплату.

Эксперт обратил внимание на то, что больше всего компаний, которые подали заявление на банкротство, находятся в таких секторах экономики, как жилищные услуги и питание (24%), финансы и страхование (17,8%), промышленность (16,2%). Самые низкие показатели в области информации и коммуникации (+1,6%), а в сфере транспортировок и хранения зафиксировано снижение на 5,4%. При этом, если посмотреть по странам, то по сравнению со II кварталом самый большой рост банкротств зафиксирован в Венгрии (110,6%) и Испании (66,1%), а снижение в Румынии (–36,1%), на Кипре (–32,7%), в Эстонии (–21,3%), добавил он.

«Из-за повышения цен на газ экономическая ситуация в Европе резко ухудшилась, например, в Германии банкротства затронули 6,6 тыс. рабочих мест, а в Литве цена на электричество увеличилась почти в 10 раз», — рассказал он.

По мнению эксперта, для того, чтобы остановить рост числа банкротств в ЕС требуется комплексная государственная поддержка бизнеса.

«Скорее всего, в ближайшее время из-за геополитической ситуации и энергетического кризиса рост числа банкротств сдержать не удастся», — заключил Кравцов.

В середине ноября немецкий журнал FOCUS, ссылаясь на данные информационной системы Crif, сообщил, что более 300 тыс. немецких компаний столкнулись с финансовыми трудностями из-за инфляции и затрат на энергоресурсы. Также отмечалось, что предполагаемое число банкротств в 2022 году составило 14,5 тыс. случаев, что на 3,6% больше показателя прошлого года.

Страны Запада ранее решили снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с Россией и от части энергоносителей РФ ударил по государствам, где теперь растут цены, зашкаливает инфляция.