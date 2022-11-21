В ГД оценили планы Токио помочь не поддержавшим резолюцию против РФ странам

Планы Японии передать безвозмездную помощь на сумму 12,8 млрд иен (более $90 млн) 19 странам, которые занимают позицию в отношении России, противоположную Токио, — покупка лояльности нуждающихся государств. Об этом 21 ноября «Известиям» заявил депутат Госдумы Сергей Алтухов.

По его мнению, позиция внешнеполитического ведомства Японии «прозрачна и объяснима».

«В данном случае поддержка стран, не поддержавших глупую и юридически ничтожную резолюцию в отношении России, напоминает получение Катаром чемпионата мира по футболу. Вроде всё в рамках правил и из лучших побуждений, за гуманитарное развитие и дипломатическое сотрудничество, а на самом деле фактически покупка лояльности нуждающихся стран за миллионы иен», — отметил Алтухов.

Политик добавил, что это — типичный пример, когда через мягкую силу начинают диктовать жесткие условия.

Депутат Госдумы Владимир Сипягин, в свою очередь, отметил, что деньги пойдут в неправительственные организации.

«Таким образом они хотят зафиксировать свое взаимодействие с этими организациями, которые получат эти финансовые ресурсы, и дальнейшим образом влиять на политику этих стран с учетом их отношения к спецоперации, а мы помним, что Япония — одна из стран, которая ввела максимальное количество санкций антироссийских. Да, есть Курилы, есть Сахалин, но есть их отношение не к газу и нефти, а к политической повестке. И они четко ее декларируют», — сказал он.

Ранее в этот день японский телеканал NHK сообщил, что средства выделят Лаосу на сумму 2,9 млрд иен ($20 млн), Вьетнаму — 1,7 млрд иен ($12 млн), Ирану — 1,6 млрд иен ($11 млн) и другим странам на общую сумму 12,8 млрд иен ($91 млн).

Как отмечает телеканал, МИД Японии, посредством которого распределяется помощь, сообщил, что среди получателей этих средств — неправительственные организации. В ведомстве добавили, что выделенные деньги направляются по линии международных организаций. Там отметили также, что решение о помощи правительствам этих государств Токио принял «исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи».

1 ноября глава японской компании Itochu сообщил, что Япония зависит от импорта российских энергоносителей, страна «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ. Поэтому, по его словам, невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций.

В августе посол РФ в Токио Михаил Галузин отметил, что решение Японии продолжить санкционное давление на Россию отдаляет перспективы возвращения отношений в нормальное русло. Кроме того, Галузин призывал японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу и «прекращению демонтажа российско-японских связей».

Япония и ряд других стран усилили санкционное давление на Россию после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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