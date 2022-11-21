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Президент Путин подписал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

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В России с начала следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, закон об этом подписал Владимир Путин 21 ноября.

Недетские расходы: какие выплаты положены на ребенка в 2023 году
С 1 января в России появится универсальное пособие, а выплаты на детей с 0 до 18 лет станут понятнее

Так, размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.

Кроме того, пособие положено женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект 16 ноября.

По данным правительства, благодаря введению пособия, с 1 января 2023 года в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие около 9,2 млн детей.

9 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, говоря о законопроекте, пояснила «Известиям», что доход семьи также не должен быть нулевым, то есть родители должны работать.

За день до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера.

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