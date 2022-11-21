Путин указал на ответственность Запада за дисбаланс на мировом рынке продовольствия

Авантюрная непрофессиональная политика некоторых западных стран привела к дисбалансу в мировом продовольствии. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела авантюрная, без всякого преувеличения, авантюрная, непрофессиональная политика некоторых западных стран», — сказал он на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.

По словам главы государства, Россия обеспечивает свою продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров, а принятые ранее решения по поддержке АПК и отраслевой науки сработали. При этом Путин подчеркнул, что селекция и наличие собственного генетического материала для выращивания животных — это вопрос технологического и продовольственного суверенитета страны.

Кроме того, российский лидер отметил, что у России есть большой потенциал для развития агроотрасли.

«Потенциал для дальнейшего развития отрасли, учитывая наши земельные и другие ресурсы, очень большой. И для его реализации нам критически важно укрепить позиции, добиться ощутимого прогресса и максимально необходимой независимости в такой чувствительной сфере, как семенной и племенной фонд», — подчеркнул Путин.

4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. Он отметил также, что попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке, являются позором.

До этого, 19 октября, дипломаты посольства РФ в США заявили, что санкции Запада являются главным источником проблем рынка продовольствия. Отмечалось, что ограничения, которые препятствуют экспорту российской сельскохозяйственной продукции, сильнее всего вредят нуждающимся странам Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 27 сентября заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, страна увеличивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки.