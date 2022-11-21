Volkswagen не намерена отказываться от производства кроссовера Tiguan

Компания Volkswagen, которая сделала выбор в пользу производства электромобилей, отчего модельный ряд марки сильно поредел, не отказалась от планов выпустить следующее поколение кроссовера Tiguan с традиционными моторами. Об этом 21 ноября сообщил портал Quto.

По оценке специалистов, Volkswagen Tiguan настолько хорошо продается на ключевых для бренда рынках, что в компании рассматривают планы следующего поколения кроссовера.

Машина выпускается уже шесть лет. Ожидается, что новое поколение Tiguan станет заметно крупнее, поэтому из гаммы версий наверняка исчезнет длиннобазная модификация. Кроме того, немецкий бестселлер ждет радикальная смена стиля: благодаря округлившейся передней части кузова автомобиль станет немного похож на электрические модели серии ID. Что касается оформления интерьера будущего автомобиля, то он станет более консервативным, так захотели потенциальные покупатели машины.

В плане техники следующее поколение кроссовера сохранит прежнюю платформу, а также широкий выбор бензиновых и дизельных моторов. Будет и гибридная версия. Силовая установка таких машин будет опираться на полуторалитровый турбомотор. Специалисты допустили, что новый гибридный Tiguan будет выпускаться в переднеприводном и полноприводном вариантах.

15 ноября стало известно, что некоторые отечественные автодилеры стали принимать заказы на поставку в Россию новых электрических кроссоверов Volkswagen ID.6 X. Электрокроссовер предлагается в полноприводном варианте с двумя электродвигателями суммарной мощностью 305 л.с. Машина способна разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Пробег на одном заряде батареи достигает 588 км по действующему в Китае измерительному циклу NEDC. За электрокроссовер, уже везенный в РФ, продавцы просят от 4,16 до 4,85 млн рублей.