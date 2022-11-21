Москвичей призвали к внимательности за рулем из-за ледяного дождя 22 ноября

Столичных водителей попросили быть внимательными и соблюдать скоростной режим из-за прогнозируемого ледяного дождя во вторник, 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник.

«Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, избегайте необоснованных маневров, не отвлекайтесь на гаджеты. Советуем не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями. Если заметили сломанный знак или светофор — сообщите по номеру 3210», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день Госавтоинспекция Московской области предупредила водителей о том, что в регионе в ближайшее время ожидаются осадки в виде ледяного дождя. Также возможны гололедица и порывистый ветер.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о ледяном дожде в столице, который ожидается 22 ноября. Так, лед толщиной до 6 мм в Москве и от 2 до 10 мм в разных частях Подмосковья покроет дороги и тротуары, передает НСН.

В связи с этим автомобилистам следует сохранять осторожность, так как в таких погодных условиях тормозной путь увеличивается в три раза.