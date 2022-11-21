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Генсек НАТО из-за оговорки призвал не поддерживать Украину

Генсек НАТО Столтенберг перепутал Украину с Россией и призвал мировое сообщество не поддерживать Киев
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gustavo Valiente
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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию с Украиной во время выступления на конференции в Мадриде в понедельник, 21 ноября. Совершив оговорку, он призвал не поддерживать Киев.

«Никто не должен поддерживать Украину. Простите, никто не должен поддерживать Россию», — заявил он. Его выступление транслировано британское интернет-издание The Independent.

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16 ноября Столтенберг указал, что приоритетом для альянса являются поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). А в октябре он заявил, что оказание помощи Украине со стороны НАТО не делает альянс стороной конфликта.

14 ноября генсек НАТО также заявил, что не стоит недооценивать военные возможности России, и признал: ближайшие месяцы на Украине будут тяжелыми. По его мнению, НАТО следует продолжать оказывать помощь Киеву.

Москва неоднократно призывала перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.

Также она отмечала, что НАТО, продолжая накачивать Киев оружием, приближается к столкновению с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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