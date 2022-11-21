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Путин поручил создать в ДНР и ЛНР теручреждения Банка России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить создание в Донецкой и Луганской народных республиках теручреждения Банка России (ЦБ). Об этом говорится в указе, обнародованном 21 ноября.

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Там же утверждается, что госбанки, которые выполняют функции регулятора в ДНР и ЛНР, преобразуют в общества с ограниченной ответственностью и передадут Промсвязьбанку (ПСБ). В документе уточняется, что госорганы ДНР И ЛНР обязаны обеспечить продажу ПАО «Промсвязьбанк» 100% долей ЦРБ ДНР и госбанка ЛНР по рыночной стоимости, равной 1 рублю.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что ПСБ запустил потребительское кредитование в ДНР и ЛНР. В банке отметили, что запуск кредитования стал еще одним шагом в социально-экономическом развитии новых регионов России.

До этого, 7 октября, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что приход российских финорганизаций на новые территории будет осуществляться поэтапно. По его словам, сперва в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появятся те банки, которые уже работают в Крыму: они накопили опыт постепенной интеграции украинских финансовых систем в российскую.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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