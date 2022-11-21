Классы в школах закрыли на карантин из-за ОРВИ в Алтайском крае
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на территории Алтайского края. В Барнауле, Алтайском и Волчихинском районах ввели карантин в отдельных классах.
Стремительный рост заболеваемости отмечается среди детей 7–14 лет. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на ГТРК «Алтай». Карантин вводится при отсутствии 20% детей в учебном заведении.
На текущий момент учебный процесс частично приостановлен в 24 школах трех муниципалитетов. Кроме того, на карантин закрыты 30 групп в 21 детском саду. В основном заболеваемость обусловлена распространением риновирусов и аденовирусов.
На минувшей неделе сообщалось о росте заболеваемости ОРВИ в Нижегородской области. Частично был приостановлен учебный и воспитательный процесс в 1,5% учреждений региона.