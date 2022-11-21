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В Госдуме объяснили важность закона о введении акциза на сладкие напитки

Депутат Тумусов объяснил важность закона о введении акциза на сладкие напитки
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Борьба с сахарным диабетом приобретает особую актуальность с каждым днем. На это первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов обратил внимание в понедельник, 21 ноября, объясняя необходимость закона, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за 1 л.

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Тумусов напомнил о подготовке федеральной программы по борьбе с этим заболеванием.

«Встал вопрос об изыскании средств для финансирования, было предложено ввести акциз на сахаросодержащие напитки, а деньги направить на реализацию этой программы», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он отметил, что дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки ожидаются в размере около 35 млрд рублей в год.

Также он объяснил, что ожирение — один из основных факторов, влияющих на развитие заболевания.

«Люди тоже должны понимать, когда мы безгранично даем детям такие напитки, это ведет к ожирению и риску заболевания сахарным диабетом», — заключил Тумусов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за 1 л.

Подакцизными станут напитки, в которых сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности составляют более 5 г на 100 мл напитка. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.

Таким акцизом не будет облагаться специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

Из-под действия акциза выведены также соки и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки.

В начале ноября «Известиям» в «Союзнапитках» сообщили, что из-за подорожания продукции производители газировки могут столкнуться с падением спроса и, как следствие, перенести свои заводы в другие страны Евразийского экономического союза.

В конце сентября в Минздраве поддержали инициативу о введении акциза на сладкие напитки. В министерстве сообщили, что научные исследования свидетельствуют в пользу эффективности введения дополнительного налогообложения на сладкие безалкогольные напитки, так как такой подход может повлиять на снижение чрезмерного потребления содержащегося в подобных напитках сахара.

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