Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ при переправе на левый берег Днепра

Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр. Об этом 21 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр», — сказал он на брифинге.

Ранее, 11 ноября, в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь.

Уточнялось, что свыше 30 тыс. российских военнослужащих выведены на левый берег Днепра. Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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