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Инфляция недопотребляет

Управляющий активами Руслан Николенко — о том, что происходит с индексом потребительских цен
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Данные Росстата, вышедшие за период с 8 по 14 ноября, показали прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) на 0,06% после 0,01% неделей ранее. Динамика несколько ниже ожиданий.

Если рассмотреть динамику инфляционного индекса за последнее время, то можно отметить, что в летние месяцы наблюдался достаточно устойчивый дефляционный тренд и после резкого скачка в марте инфляция неуклонно снижалась. Во многом работал эффект высокой базы относительно марта, но также сказывался сезонный фактор. Летом происходило традиционное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Также стоит отметить, что после того, как Банк России поднял ключевую ставку до 20% в феврале для стабилизации финансовой системы, банки также подняли проценты по депозитам, что поспособствовало возвращению денежных средств населения на вклады. Так, по данным ЦБ РФ, отличительной особенностью II квартала 2022 года стал «максимальный приток средств домашних хозяйств на депозиты в размере 2,9 трлн рублей, главным образом за счет переводных рублевых депозитов». Также регулятор отметил, что во II квартале «возобновился приток средств в эти депозиты в размере 1,7 трлн рублей, который сохранился в июле и августе».

Таким образом, потребление сокращалось в пользу сбережения. Снижение потребления какой-либо услуги или товара создает условие для уменьшения цен, то есть замедления инфляции. Тенденция по снижению потребления сохранилась и в сентябре. По данным Росстата, по итогам первого месяца осени предприятия торговли отметили ухудшение потребительских настроений. Это коснулось как продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также сферы услуг.

С сентября, после того как сезонный фактор перестал оказывать давление на цены, инфляция снова вернулась к росту, что не помешало Банку России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. — до нынешних 7,5%.

Осенью мы видим рост цен, но темп ниже, чем был год назад. На динамике индекса потребительских цен в октябре сказались разовые факторы, такие как рост тарифов на мобильную связь и на услуги на рынке страхования, но и без их учета ускорение инфляции было зафиксировано, при этом темп оказался достаточно низким.

Впрочем, стоит отметить и такой важный фактор, влияющий непосредственно на инфляцию, как ожидания населения и предприятий. С их учетом планируется деятельность домохозяйств. То же самое касается и предприятий, производящих товары и оказывающих услуги. Повышение инфляционных ожиданий приводит к пересмотру цен предприятиями и увеличению потребления со стороны населения.

Последние данные по инфляционным ожиданиям в России продолжили расти. Так, в октябре они увеличились до 12,8% с 12,5% в сентябре, это следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Таким образом, если снижение потребления сейчас сдерживает рост индекса потребительских цен, то в перспективе нескольких месяцев увеличение инфляционных ожиданий может стать причиной повышения темпов ИПЦ.

С учетом того что текущая динамика индекса потребительских цен остается достаточно стабильной, без резких скачков, можно ожидать, что к концу года инфляция составит 12–13%. Такой прогноз заложен и в базовом сценарии регулятора. В пресс-релизе ЦБ по итогам октябрьского заседания также сказано, что уточненный прогноз Банка России учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022-го.

Нынешняя ситуация, на мой взгляд, сохраняет предпосылки для фиксации ключевой ставки Банком России на финальном в этом году заседании, которое состоится 16 декабря, на уровне 7,5% годовых.

Автор — управляющий активами «БКС Мир инвестиций»

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