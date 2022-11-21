Кардиолог дала советы по профилактике инсульта

Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностики сети клиник «Атлас» Анна Давыдова дала советы по профилактике инсульта. Она пояснила, что инсульт может быть ишемическим и геморрагическим.

Первый возникает из-за нарушения кровоснабжения участка головного мозга. Второй является следствием кровоизлияния в мозг или его оболочки. Он может возникнуть из-за нарушений свертывания крови и изменений сосудов. По словам Давыдовой, чтобы не допустить развития болезни, необходимо ежегодно проходить медицинский осмотр и следить за давлением.

«Если у вас обнаружат начальную стадию артериальной гипертензии, нужно обратиться к кардиологу и начать лечение. Контроль артериального давления снизит риск геморрагического инсульта», — рассказала Давыдова «Газете.Ru».

Ишемический инсульт чаще развивается у пожилых людей или если у человека есть заболевания сердца, отметила специалист. Для его профилактики врач порекомендовала регулярно посещать кардиолога, делать УЗИ сосудов шеи и сердца и анализ крови на необходимые показатели.

3 августа врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович перечислил полезные привычки, снижающие риск инсульта. По его словам, зарядка и активный образ жизни в целом являются лучшей профилактикой инсульта. Шахнович указал, что проблемы с сосудами часто возникают из-за сидячего образа жизни. Он посоветовал употреблять больше овощей и зелени, а также регулярно употреблять в пищу морепродукты и рыбу.