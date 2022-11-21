Температура воздуха ниже нормы ожидается в Томской области

Температура воздуха в Томской области будет на 5–8 градусов ниже нормы в третьей декаде ноября. Местами ожидаются морозы до –40 градусов.

Среднедекадная температура составит –17…–25 градусов. По ночам будет холодать до –30…–35 градусов, местами до –40 градусов. В дневные часы ожидается от –9…–11 градусов до –30 градусов. Об этом сообщает РИА «Томск».

По словам начальника отдела метеорологии гидрометцентра Томской области Светланы Рюхтиной, в начале декады в регионе вероятен умеренный снег.

Ранее в этот день сообщалось, что морозы до –30 градусов ожидаются в Приморском крае в начале декабря. Понижение температуры продлится меньше недели, к 5 декабря воздух вновь прогреется до 0 градусов.