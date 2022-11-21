Финтех-платформа для МСБ отчиталась о росте чистой выручки на 136%

Чистая выручка финтех-компании для малого и среднего бизнеса ROWI в третьем квартале составила 696 млн рублей, увеличившись на 136% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, доля ROWI в общей чистой выручке группы QIWI достигла 8%. При этом чистая прибыль платформы в июле-сентябре выросла до 303 млн рублей по сравнению с 122 млн рублей в предыдущем году.

Отмечается также, что активная клиентская база ROWI за указанный период увеличилась на 77% по сравнению с третьим кварталом 2021 года и теперь насчитывает более 17,8 тыс. компаний сегмента МСБ. Рост показателей в компании объяснили «расширением продуктового предложения».

«Показатели совокупного объема выданного факторингового и кредитного финансирования в третьем квартале 2022 года увеличились на 32%, выданного гарантийного обеспечения — на 58% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) и достигли отметки в 16,4 млрд рублей и 14,3 млрд рублей соответственно», — отчитались в ROWI.

По состоянию на конец сентября, объемы портфеля по всем финансовым продуктам ROWI также демонстрируют рост. В частности, факторинговый портфель превысил 11 млрд рублей, портфель банковских гарантий достиг 71 млрд рублей, а портфель кредитов на исполнение госконтрактов составил 2,2 млрд рублей. В то же время портфель финансирования селлеров на e-com маркетплейсах составил 637 млн рублей.

Один из основателей ROWI Виктор Вернов обратил внимание на то, что «третий квартал показал рост заявок на обеспечение госконтрактов и факторинговое финансирование со стороны поставщиков неторгового сегмента — производства и логистики». «Фокус ROWI связан с лидерством на рынке финансовых сервисов для предпринимателей — они должны иметь возможность развиваться и получать финансовые услуги еще быстрее», — заявил он.

СEO ROWI Евгений Родионов считает, что рост обусловлен глубоким пониманием потребностей рынка. «Это позволяет нам усиливать нишевую стратегию развития финансовых решений для МСБ и больше инвестировать в разработку сервисов нашей онлайн-платформы. Мы молодой финтех на российском рынке, но уже сейчас наши бизнес-результаты показывают дифференциацию ROWI на рынке и ориентированность на создание лучшего клиентского опыта для бизнеса. Микс технологий и сервиса — рецепт нашего успеха», — комментирует Родионов.