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Жительница Челябинской области ожидает суда за гибель двухмесячного сына

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В Челябинской области по обвинению в причинение смерти по неосторожности своему двухмесячному сыну ожидает суда 23-летняя жительница Сосновского района. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По версии следствия, женщина уложила своего двухмесячного ребенка в кровать на живот на мягкий матрас, накрытый пледом. Она оставила малолетнего сына без присмотра на длительный период времени», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают в прокуратуре, своими действиями девушка нарушила рекомендации врачей-педиатров. Детей нельзя укладывать на живот, в том числе на мягкие поверхности. Младенец задохнулся.

Женщина полностью признала свою вину. Материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» направлены в суд для рассмотрения.

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