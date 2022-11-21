Жительница Челябинской области ожидает суда за гибель двухмесячного сына

В Челябинской области по обвинению в причинение смерти по неосторожности своему двухмесячному сыну ожидает суда 23-летняя жительница Сосновского района. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По версии следствия, женщина уложила своего двухмесячного ребенка в кровать на живот на мягкий матрас, накрытый пледом. Она оставила малолетнего сына без присмотра на длительный период времени», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают в прокуратуре, своими действиями девушка нарушила рекомендации врачей-педиатров. Детей нельзя укладывать на живот, в том числе на мягкие поверхности. Младенец задохнулся.

Женщина полностью признала свою вину. Материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» направлены в суд для рассмотрения.