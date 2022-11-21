Диетическое меню могут ввести в школах Липецкой области

В учебных заведениях Липецкой области могут ввести диетическое меню. Соответствующую инициативу поддержала родительская общественность, пишет GOROD48.

По данным управления образования и науки региона, в пилотный проект вошел Хлевенский район. В случае получения положительного опыта инициатива будет распространена на все школы Липецкой области, уточняет LipetskMedia.

«В школах региона учатся ребята, которые по состоянию здоровья нуждаются в особом питании. Для таких детей требуется диетическое, качественное, полноценное и сбалансированное горячее питание по всем стандартам и требованиям безопасности», — отмечают в управлении.

Бесплатным горячим питанием в учебных учреждениях обеспечиваются все ученики начальных классов.

Ранее рейтинг школьных столовых составили родители в Набережных Челнах. Они провели 156 проверок питания и распределили оценки по «звездной шкале».