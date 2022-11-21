Землетрясение силой 5,6 балла зафиксировали на Байкале

В Ольхонском районе Иркутской области зафиксировали землетрясение. Сейсмособытие произошло в 13.40 21 ноября. Эпицентр находился в акватории озера Байкал, в 25 км от поселка Тырган.

Сила толчков в эпицентре составила 5,6 балла. В населенных пунктах колебания были незначительными, силой до 2 баллов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Агентство поясняет, что юг Приангарья находится в границах Байкальской рифтовой зоны. Там регулярно бывают землетрясения. Серьезных последствий разного рода сейсмособытий Иркутску и ближайшим районам удается избежать из-за их нахождения на Сибирской платформе, где проходит зона главного Саянского разлома.

Предыдущее землетрясение зафиксировали 11 ноября около Байкала на территории Кабанского района Бурятии. Интенсивность подземных толчков в эпицентре достигала 6,9 балла.

Ранее в этот день землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали в акватории Камчатского залива. Очаг залегал на глубине 32 км.