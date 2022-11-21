Самый большой в России флагшток установят на сопке в Красноярске

Площадку для самого большого в России флагштока оборудуют на Николаевской сопке в Красноярске. Флаг будет виден из разных районов города. На сопке пробурили и забетонировали 20 скважин. В ближайшее время специалисты начнут готовить основание для масштабной конструкции.

Сам флагшток делают в Ленинградской области. Конструкция высотой 100 м готова, в ближайшее время ее начнут оцинковывать и красить. После этого элементы отправят фурами в Красноярск.

Директор компании «Амира – Энергомонтаж» Игорь Орлов рассказал ИА KrasnoyarskMedia, что проект уникален тем, что в Красноярске свои ветровые нагрузки, особенный грунт. Пришлось провести огромные изыскательские работы, произвести очень сложный фундамент.

Сама конструкция будет весить 72 т. Ее установка потребует строительства надежного основания. Собирать ее будут без болтовых и сварных соединений, методом нахлеста каждой секции.

Установку оборудуют сигнальными огнями и специальным анемометром для измерения направления и скорости ветра. Высота поднятия флага в случае сильного ветра будет корректироваться автоматически. Также на площадке установят подсветку из шести опор. Таким образом, флаг будет виден и в темное время суток.

Флаг размером 33х22 м шьют в Санкт-Петербурге. Его вес составит 84 кг.

21 августа сообщалось, что более 3 тыс. жителей Оренбургской области развернули российский триколор рекордной длины, посвятив мероприятие ко Дню флага РФ. Как сообщили в региональном правительстве, общая длина полотна составила 1,3 тыс. м.