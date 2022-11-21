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Дефицит воды возникнет в Благовещенске из-за интенсивного шугохода

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Природное явление под названием «шуга» может стать причиной дефицита водоснабжения в Благовещенске. Специалисты прогнозируют снижение давления в водопроводной сети города из-за начала интенсивного шугохода и колебания уровня воды в реке Амур.

По словам директора по водоснабжению и водоотведению ООО «Амурские коммунальные системы» Михаила Пищика, которые приводит Амурская служба новостей, река Амур наполняется мелкой крошкой льда. Специалисты наблюдают ледоход над оголовками водозабора. Как только лед встанет и вода пойдет в привычном объеме, водозабор начнет работать вновь в соответствии с проектной мощностью.

Агентство поясняет, что с этим природным явлением каждый год сталкиваются водозаборы, которые получают воду из открытых источников. Такие же ситуации фиксировались и в других крупных российских городах.

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