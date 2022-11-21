Украинские боевики закрыли мужчину в гробу и сняли на видео

Украинские боевики связали мужчину, закрыли его в гробу и сняли на видео. Позже они сами поделились этими кадрами, а местные СМИ 21 ноября обратили на это внимание и стали распространять информацию.

На видеозаписи видно, что у мужчины связаны с руки. Кроме того, он обмотан скотчем. Боевики глумятся над ним и ругаются матом.

Неизвестно, кто именно этот мужчина — солдат или мирный житель. На нем камуфлированная куртка, однако остальная одежда гражданская.

В октябре пленный заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Николай Мищенко сообщил, что украинские военные занимались мародерством в Мариуполе, выдавая себя за российских солдат с помощью символики Вооруженных сил России.

В сентябре освобожденный из украинского плена российский солдат Вячеслав Старостин рассказал «Известиям», как военнослужащие ВСУ издевались над ними. Он сообщил, что россиян держали в сырах подвалах, редко кормили и избивали.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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