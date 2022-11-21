Новый циклон надвигается на Камчатку

К берегам Камчатки с Охотского моря приближается новый циклон. Атмосферный вихрь начнет оказывать влияние на юго-запад полуострова в ночь на 22 ноября.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые приводит ИА KamchatkaMedia, умеренные, местами сильные осадки ожидаются в Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском, Быстринском районах. В прибрежных районах возможно усиление ветра до 20 м/с.

В среду, 23 ноября, циклон распространится на территории Алеутского округа, Олюторского, Пенжинского, Усть-Камчатского, Тигильского и Карагинского районов. В прибрежных районах будет дуть ветер со скоростью до 25 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномальный холод в ряде регионов России. Резкое падение температуры ожидает регионы Западной Сибири и Урала. В регионах температурный фон будет на 14–16 градусов ниже нормы.