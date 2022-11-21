Горнолыжный спуск в Тынде открыли после двухлетнего перерыва

В Тынде в Амурской области спустя два года заработал горнолыжный спуск «Усть-Корал». Снежные склоны сегодня, 21 ноября, опробовали любители катания на лыжах, сноубордах и «ватрушках».

На спортивной базе отремонтировали системы, задействованные в оснежении склонов, и устранили все технические неисправности.

Новое оборудование закупили благодаря единой субсидии Минвостокразвития в 19 млн рублей. На эти деньги приобрели снегоуплотнительную машину, новые снегогенераторы и снегоход «Буран». На базе появились нестационарные административно-бытовые комплексы для спортсменов.

Как уточняет ИА PriamurMedia, длина трассы горнолыжного спуска «Усть-Корал» составляет 450 м. Перепад высот оценивается в 92. По словам и.о. министра спорта Амурской области Андрея Кондратьева, в этом году на территории региона планируется подготовить более 200 катков. В некоторых районах сезон катания на коньках уже начался.

Ранее сообщалось, что строительство ФОКа с ледовым полем ведут в Тынде (Амурская область). Работы будут завершены в 2024 году.