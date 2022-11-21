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Врач назвала провоцирующий старение кожи продукт

Дерматолог Березина: сахар снижает качество кожи и провоцирует ее старение
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Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann
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Сахар снижает качество кожи и провоцирует ее старение. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявила врач-дерматолог Анна Березина, ссылаясь на американское исследование.

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По ее словам, именно из-за риска преждевременного старения кожи стоит убрать из рациона продукты с высоким содержанием сахара.

Врач порекомендовала употреблять в пищу больше полезных жиров. Например, добавить морскую рыбу, оливковое, льняное масло и авокадо.

«Если в рационе мало полезных жиров, то снижается поступление омега-3, при этом именно жиры участвуют в защитной функции каждой клетки нашего организма, покрывая ее защитным липидным слоем», — рассказала Березина «Газете.Ru».

3 сентября нутрициолог Ирина Писарева заявила, что замедлить старение кожи может помочь отказ от рафинированного сахара. По ее словам, при сокращении потребления этого продукта улучшится цвет лица, уменьшатся воспаления, а морщины будут появляться намного позже. Кроме того, сокращение потребления сахара регулирует давление и снижает риск гипертонии.

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