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Путин подписал закон об особенностях налогообложения в новых субъектах РФ

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности налогообложения в новых субъектах РФ. Документ опубликован в понедельник, 21 ноября, на официальном портале правовой информации.

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В нем, в частности, определяются особенности исчисления и уплаты акцизов, исчисления НДС, налогового учета по налогу на прибыль организаций, уплаты госпошлин на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Граждане этих регионов могут беспошлинно оформить российские документы, включая паспорт, вид на жительство, загранпаспорт и водительские права.

При этом не подлежат взысканию суммы таможенных пошлин, налогов и иных платежей, учитываемые по состоянию на 1 января 2023 года.

Кроме того, до 1 января 2028 года жители новых российских регионов освобождаются от госпошлины при регистрации прав на недвижимое имущество, возникших до их вхождения в состав России.

Изменения внесены в ст. 4 ч. 1 и 2 Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что Минтруд разработал алгоритм применения законов о занятости населения в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях с учетом особенностей для этих регионов в переходный период.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов. 30 сентября Путин подписал договоры о вхождении в состав страны новых территорий.

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