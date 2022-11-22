Психологи назвали признаки нездоровых отношений у героев советских фильмов

Анастасия Теплова, психолог «Теледоктор24» рассказала «Известиям», какие недостатки демонстрирует персонаж культового советского фильма «Москва слезам не верит» Георгий Иванович (Гоша).

Специалист отметила, что персонаж входит в контакт с главной героиней Катериной в самом начале фильма: он довольно агрессивно врывается в разговор без приглашения в диалог.

«Он обращается к еле знакомой женщине на «ты», навешивает на нее ярлыки в виде своих догадок по поводу «незамужней» и характеризует ее взгляд как «оценивающий». Говорит он в утвердительной форме, сыплет стереотипами, фактически не оставляя Катерине место для того, чтобы появиться в контакте реальной, выйдя из тех рамок, в которые он ее загоняет», — пояснила Теплова.

В первом диалоге персонажей, по мнению психолога, Гоша раскрывается как бестактный и «довольно дерзкий тип», однако из-за его уверенности в себе наглость и бесцеремонность героя начинают казаться качествами, которые придают ему харизму.

Также эксперт отметила, что Гоша владеет искусством манипуляции.

«Для того чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в Катерине, он устраивает ряд показательных выступлений с легким налетом драмы. «У меня есть последние пять рублей, и потрачу я их на то, чтобы проводить понравившуюся женщину, а обратно я пойду пешком». Так герой предлагает заметить Катерине его широкий жест», — добавила Теплова.

Кроме того, психолог отмечает наличие у Георгия навыки обольстителя. Все его манипуляции направлены на то, чтобы продемонстрировать себя в лучшем свете.

Тип личности Гоши психолог охарактеризовала как нарциссический. Герой очень озабочен тем, как он выглядит, напрочь упуская из вида актуальные потребности главной героини. Так, например, персонаж пришел в дом Катерины рано в воскресенье, чтобы позвать ее на пикник.

«За весь фильм с его стороны не было ни одного вопроса к Катерине о том, как бы та хотела и что подходит именно ей. Я отмечаю тут его эгоцентричную и несколько инфантильную позицию в том, как он привык строить отношения с женщинами. На наших глазах эксцентричность главного героя плавно перерастает в откровенный абьюз. В ответ на обозначение Екатерины своих границ он отрезает весьма сексистский лозунг в духе того, что тут всё решает только он, поскольку он мужчина», — пояснила психолог.

Григорий вместе с откровенной грубостью вызывает чувство вины у Кати, а затем оскорбляется. Этот эпизод Теплова охарактеризовала как нарциссический прием «холодный душ». Обнаружив слабое место своей избранницы, Григорий еще не раз воспользуется этим мощным рычагом управления.

Как отметила специалист, ощущение собственной никчемности — это то, что толкает любого нарцисса на то, чтобы компенсировать невыносимое чувство за счет ресурсов жертвы. Влюбленная Катерина становится поставщиком такого ресурса для Гоши, замечая его как мужественного и твердого человека, которого она так долго искала.

«Сцена, где Гоша уходит прочь, узнав, что Катя не какой-то мастер, а самый что ни на есть директор завода, явно демонстрирует то, как сложно становится выдерживать Гоге не только солидного друга, зашедшего в гости, но и внезапно обнаружившийся солидный статус его женщины. Только полная уверенность в том, что Катерина его искала изо всех сил, мотивирует нарцисса поменять свою тактику и вернуться туда, где он ощущает себя так, как ему и хотелось бы, — значимым и грандиозным», — заключила Теплова.

Дипломированный психолог, сексолог Екатерина Зуша, в свою очередь, рассказала «Известиям» о негативных чертах главного персонажа кинофильма «Ирония судьбы» — Жене Лукашине. Эксперт подчеркнула, что у героя не пройдена сепарация с матерью, что означает, что он не является самостоятельным и независимым человеком.

«Он очень любит подчиняться и не брать на себя ответственность. Этот герой инфантилен, у него есть потребность в контроле со стороны другого человека. Соответственно, именно эти признаки привлекают в нем Надю и его невесту Галю. Им также очень близка позиция, когда мужчину нужно контролировать. И рядом со взрослым, самостоятельным, самодостаточным мужчиной они просто быть не смогут в силу того, что для них такой вариант развития отношений небезопасен», — отметила Зуша.

В отношениях со своей невестой Галей Лукашин также занимает пассивную позицию и не планирует на ней жениться, аргументируя это тем, что в браке она ему примелькается. Это уже говорит о том, что он не принимает ее такой, какая она есть, а сам мужчина склонен к идеализации: он рисует себе вначале портрет женщины, наделяя ее определенными качествами, и затем, когда понимает, что она этому портрету не может соответствовать, начинает ее обесценивать, критиковать, унижать.

«Кто-то скажет, что Галя его любит, но на самом деле это не любовь, это невротическая привязанность. То есть она изначально выбирает человека не подходящего ей, гораздо старше ее. Почему? Она в сильной эмоциональной зависимости от Жени. Он может хамить, оскорблять, обесценивать, но, доходя до определенной грани, никогда не переступает ее. Идеализация со стороны Жени всегда сменяется обесцениванием, и эта история не заканчивается никогда», — объяснила психолог.

Также нельзя назвать «правильным» поведение Лукашина по отношению к главной героине — Наде. Пьяный Женя появляется в ее квартире, а когда приходит хозяйка и просит его освободить помещение, он отказывается это сделать, мотивируя тем, что ему некуда идти и у него нет денег. То есть не берет на себя ответственность за поступок, который он совершил.

«Всю новогоднюю ночь, вместо того чтобы отмечать праздник со своим женихом, Надя решает проблемы Жени <...> Он ведет себя в чужой квартире, как у себя дома. Берет чужую бритву, бреется ею, потом выкидывает. Он обесценивает Надю перед подругами, выставляет ее в неудобном положении, сам же ее компрометирует. Также мы можем обратить внимание на то, как он поступает с Галиной. То есть у них уже несколько лет отношения, а он за одну ночь меняет позицию и начинает проявлять симпатию к Наде. И почему мы все эти поступки оцениваем как некую норму?» — отметила Зуша.

Психолог заметила, что у Лукашина в характере имеется нарциссическая составляющая: за счет обесценивания других он пытается компенсировать неудовлетворенность жизнью, отсутствие реализации и умения зарабатывать на жизнь.

В августе сексолог Артем Толоконин рассказал «Известиям», как быть, если партнер перестал устраивать. Специалист отметил, что прежде всего нужно разобраться с самим собой: написать на бумаге, что конкретно вам не нравится в партнере. Так можно посмотреть на ситуацию со стороны, из-за чего часть напряжения спадет сама собой.