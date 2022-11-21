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Юрист назвала условия законности видеонаблюдения в офисе

Юрист Панарина рассказала об условиях законности установки видеонаблюдения в офисе
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Видеонаблюдение в офисах допускается, но при соблюдении всех требований закона. Об этом кандидат юридических наук, доцент, заместитель руководителя департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Мария Панарина рассказала в понедельник, 21 ноября.

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Она отметила, что для видеонаблюдения требуется уведомить сотрудников об установленных камерах, а также попросить их дать письменное согласие на сбор персональных данных.

По словам Панариной, каждый работодатель заинтересован в том, чтобы сотрудники занимались именно рабочими обязанностями и выполняли свои функции ответственно, поэтому всё больше организаций внедряют в свою деятельность различные методы контроля за персоналом, например оснащают офисы и другие помещения системами видеонаблюдения.

«Несмотря на то что не все работники с энтузиазмом относятся к такой практике, она совершенно правомерна с точки зрения российского законодательства. Это право закреплено ст. 22 ТК РФ, по которой работодатель может требовать от работников исполнения своих обязанностей и соблюдения режима работы», — объяснила она в беседе с Lenta.Ru.

Специалист добавила, что видеофиксация считается законной при соблюдении ряда условий.

«Должна быть четко понятна ее цель, а именно соблюдение закона, обеспечение безопасности работников и сохранности имущества организации, контроль качества работы», — отметила юрист.

Панарина рассказала, что так как съемка подпадает под категорию сбора персональных данных работников, наличие систем видеонаблюдения должно быть закреплено локальным нормативным актом компании. Сотрудники должны быть ознакомлены с этим документом и дать письменное согласие на обработку персональных данных. Кроме того, на стенах находящегося под наблюдением помещения необходимо разместить информационные таблички о ведущейся съемке.

Эксперт добавила, что видео- и фотоматериалы такого рода нельзя передавать третьим лицам без согласия участников записи или выкладывать в открытый доступ.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в состав Трансмашхолдинга, ТМХ) начал изготовление новой модели электропоезда, в которой будет предусмотрена система видеонаблюдения за динамикой движения пассажиров.

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