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В «Росэнергоатоме» усомнились в эффективности участия МАГАТЭ в ситуации с ЗАЭС

Ренат Карчаа: МАГАТЭ находится под сильнейшим прессом, оно неэффективно в ситуации с обстрелами ЗАЭС
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Фото: TASS/CHRISTIAN BRUNA
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет эффективных инструментов, которые помогли бы остановить обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 21 ноября «Известиям» заявил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«У МАГАТЭ нет эффективных инструментов воздействия, которые позволили бы принять какие-то действенные меры с ощутимым, реальным результатом. МАГАТЭ, к сожалению, очень зависимая организация, как показала практика, от политической конъюнктуры. Эта организация находится под сильнейшим прессом», — сказал он.

По его мнению, ситуацию на ЗАЭС нужно решать в круге участников, «обладающих достаточными рычагами полномочий».

Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС
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«Каждый участник должен являться центром принятия решений. Украина уже давным-давно таковым не является, скорее всего, это США и РФ должны садиться и договариваться, наверное, при участии ведущих стран в системе атомной энергетики, среди которых я бы выделил Францию», — сказал Карчаа.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все страны повлиять на Киев, чтобы украинские войска прекратили обстреливать ЗАЭС.

В Минобороны России 20 ноября сообщили, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Тогда же Ренат Карчаа рассказал, что обстрелы Вооруженными силами Украины с 19 по 20 ноября территории атомной электростанции привели к попаданию снарядов в спецкорпус № 2 со свежим ядерным топливом и радиоактивными материалами. Он добавил, что наряду со спецкорпусом повреждены брызгальные бассейны — часть системы охлаждения ядерного реактора. Также разбита узкоколейка, по которой перемещали грузы внутри ЗАЭС.

По словам советника, в этот раз пострадавших от обстрелов ВСУ нет, в выходные людей на станции значительно меньше, чем в будни. Но цели националистов ему понять сложно.

Российские военные взяли под контроль ЗАЭС в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

В сентябре на территорию АЭС прибыли сотрудники МАГАТЭ, чтобы зафиксировать обстрелы и проконтролировать ситуацию с безопасностью станции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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