Малкин сыграл 1000-й матч в карьере

Хоккеист Евгений Малкин провел свой 1000-й матч в НХЛ. Состав команды на юбилейную игру озвучил шестилетний сын спортсмена. Нападающий Pittsburgh не смог сдержать слез. В честь события игроки повторили все движения форварда на раскатке, передает телеканал «Известия». В матче с Chicago команда Малкина одержала победу. Игра завершилась со счетом 5:3, россиянин забросил одну из шайб. Хоккеист сообщил, что хотел бы остаться в Pittsburgh на всю жизнь. Форвард выступает за команду 16 лет, на его счету 452 шайбы. Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

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