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Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российский солдат Рустам Худайнуров, который прославился благодаря видео, на котором он отбрасывает из окопа сброшенные на него гранаты, рассказал о произошедшем. Своей историей он поделился в беседе, опубликованной телеканалом «360» в Telegram-канале, в понедельник, 21 ноября.

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Худайнуров рассказал, что служит в 127-м батальоне 5-й бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Боец уточнил, что во время ставшего известным эпизода всего отбросил от себя восемь гранат, одна из которых взорвалась недалеко от его ног.

В настоящее время Худайнуров проходит лечение в больнице.

По его словам, события, попавшие на видео, произошли с ним три недели назад. Он отметил, что не испытывал страха в тот момент, поскольку держал себя в руках. «Было какое-то спокойствие», — сказал боец.

7 ноября были опубликованы кадры, на которых видно, как лежащий в окопе российский солдат несколько раз выкидывает в сторону сброшенные на него гранаты, которые взрываются через считаные секунды после этого.

Кадры с российским военным облетели и зарубежные СМИ. У иностранных журналистов и интернет-пользователей вызвали восхищение сверхбыстрая реакция и железные нервы бойца.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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