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Скончался звезда «Могучих рейнджеров» Джейсон Фрэнк

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Dave Starbuck
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В США умер звезда «Могучих рейнджеров» актер Джейсон Дэвид Фрэнк, ему было 49 лет. Об этом 21 ноября сообщил портал Varierty.

Фрэнк исполнил в проекте роль Зеленого рейнджера.

О смерти артиста сообщила его агент Джастин Хант. Подробностей о смерти актера получить не удалось. Хант попросила журналистов и поклонников актера не нарушать покой его семьи.

Премьера «Могучих рейнджеров» состоялась в 1993 году на канале Fox Kids, сериал выходил в эфир три года.

Фрэнк родился 4 сентября в Ковине, штат Калифорния, его имя включено в Зал славы Всемирного союза карате и Зал славы черного пояса. Впервые он начал заниматься карате в четыре года и получил свой первый черный пояс в возрасте 12 лет.

Актер имел черный пояс восьмой степени по карате и обладал опытом работы с различными другими стилями боевых искусств, включая тхэквондо, дзюдо, бразильское джиу-джитсу и тайский бокс.

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