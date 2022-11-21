Фонтан на площади Ленина законсервируют в Тамбове

Консервация фонтанов продолжается на территории Тамбова. Рабочие приступили к подготовке объекта на площади Ленина к зиме.

По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», в фонтане останутся светильники и трубы. Конструкцию укроют деревянным настилом и каркасом, который защити оборудование от непогоды. Кроме того, поверх каркаса будет уложена баннерная ткань, которую по периметру обошьют поликарбонатом.

Всего в Тамбове установлен 21 фонтан. Всё съемное оборудование с них отправляют на чистку, ремонт и хранение. Консервация фонтанов завершится в ближайшее время.

Подготовка фонтанов стартовала в городе 25 октября. Все фонтаны были отключены.