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Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом

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Фото: ТАСС/Стрингер
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Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС — недопустимый и неадекватный документ, который Киев, возможно, посчитал карт-бланшем на новые обстрелы станции. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на полях пленарного заседания на XII Международном форуме «Атомэкспо».

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«Вы знаете, что на прошлой неделе совет управляющих МАГАТЭ, состоящий на большую половину из представителей западных стран, принял резолюцию с определенными оценками. В моем понимании это недопустимый и неадекватный документ», — сказал Лихачев, добавив, что Киев, видимо, посчитал эту резолюцию неким разрешением вновь вести по станции огонь.

Комментируя перспективы создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, Лихачев отметил, что это будет возможно, если только ее одобрит Вашингтон.

«Очень многое будет здесь зависеть, во-первых, от активности гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. У нас с ним запланированы встречи и переговоры в ближайшее время. Но немало будет зависеть от успешности его переговоров с Киевом. Но самое главное — зона безопасности будет возможна, только если она будет одобрена Вашингтоном», — подчеркнул Лихачев.

19 ноября сообщалось, что в течении дня артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские силы дважды обстреляли территорию атомной станции.

17 ноября, совет управляющих МАГАТЭ в резолюции призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на ЗАЭС. В документе выражена «серьезная озабоченность по поводу неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов в прилегающих районах». При этом в резолюции не уточняется, кто ведет данные обстрелы, хотя Москва предоставляла доказательства ударов ВСУ.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что Россия продолжит общение с МАГАТЭ по вопросам ЗАЭС. В этот же день депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запорожская АЭС является собственностью России и любые претензии на нее несостоятельны.

16 ноября Гросси заявил, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжаются. Он отметил, что считает «абсолютно реалистичным» план по ее созданию.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

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