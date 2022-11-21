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В Twitter раскритиковали Мельника за призыв «поставить ультиматум» Путину

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Пользователи Twitter раскритиковали экс- посла Украины в Германии (ныне замглавы МИД Украины) Андрея Мельника, призвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ультиматум президенту РФ Владимиру Путину для завершения спецоперации по защите Донбасса.

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Мельник опубликовал твит с этим призывом накануне. Он указал, что «Россия понимает только силу», предложив поставить Москве ультиматум с «болезненными последствиями». Однако предложение замглавы МИД Украины понравилось далеко не всем пользователям соцсети, о чем они и написали в комментариях.

«А что вы сделали, дорогой Мельник, чтобы предотвратить эскалацию? Правильно, ничего. Вот разворовывать деньги Киев умеет очень хорошо. На месте Шольца я бы поставил ультиматум вам», — указал один из комментаторов.

«Германия <не находится в конфликте> с Россией, почему мы должны ставить ультиматумы Путину? Пусть [президент Украины Владимир] Зеленский позвонит Путину и поговорит. Так бы сделал нормальный президент», — добавил другой комментатор.

Еще один пользователь соцсети подчеркнул, что ультиматумы нужно предъявлять Зеленскому, чтобы «он сел за стол переговоров».

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена достигнуть цели, поставленный в ходе спецоперации.

Накануне американский колумнист Эндрю Наполитано в интервью с экс-разведчиком США Скоттом Риттером указал, что Зеленский согласится на проведение мирных переговоров с Россией только тогда, когда Киев перестанет получать финансирование от Вашингтона.

18 ноября Песков также отмечал, что без разговора с Западом позиция Киева по переговорам весьма изменчива. По его словам, Киев выполняет указания, которые приходят оттуда.

А 17 ноября замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией. Он напомнил, что в ходе прошедшего саммита G20 Зеленский сознательно проигнорировал тему переговоров, однако четко продемонстрировал намерения Киева «воевать до конца».

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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