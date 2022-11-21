Производители иван-чая задумались о покупке активов Lipton в России

Некоторые российские производители иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, которое занимается производством и дистрибуцией в России чая торговой марки Lipton. Союз производителей иван-чая планирует переговоры с компанией от лица инвесторов по этому поводу. Об этом сообщил председатель союза Александр Хлынов в понедельник, 21 ноября.

Он отметил, что предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую дальнейшие переговоры.

«Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте — как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения», — сказал Хлынов «РИА Новости».

Он добавил, что одной из целей предложения выкупить российское подразделение является необходимость сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, занимавшего 7% российского рынка, передает НСН.

2 сентября в пресс-службе компании Ekaterra рассказали «Известиям», что рассматривают возможность закрыть фабрику и распродать оборудование завода.

В компании отметили, что после завершения производства в конце 2022 года здание фабрики, скорее всего, будет закрыто, но компания рассматривает и другие варианты. Вопрос о чайном оборудовании на текущий момент находится на стадии обсуждения. Возможность возвращения холдинга на российский рынок или же продажу бизнеса российскому инвестору на данный момент не рассматривают.

С 1 августа Ekaterra решила прекратить работу в РФ, поскольку текущая ситуация c поставками не позволяет стабильно развивать бизнес.

Как заявил тогда «Известиям» глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, уход с российского рынка владельца иностранных марок чая позитивно скажется на отечественных производителях и приведет к расширению их ассортимента. Он предположил, что Ekaterra перепродаст бизнес российским предприятиям, как это делали другие компании.

Ekaterra, которой принадлежат чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе сообщила о решении уйти из России, пишет РИАМО.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными странами Запада в ответ на спецоперацию по защите Донбасса. С конца февраля продажи приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.