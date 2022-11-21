Реклама
Прямой эфир
Армия
Под Херсоном уничтожены пытавшиеся перебраться на левый берег Днепра диверсанты
Мир
Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком»
Мир
В Киеве и Одессе начались экстренные отключения электроэнергии
Происшествия
Подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы арестовали
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Общество
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Происшествия
В Донецке 59 горняков заблокированы под землей после ударов ВСУ
Мир
Порядка 44 человек погибли при землетрясении в Индонезии
Общество
В Госдуме поддержали законопроект о выходном 31 декабря
Общество
В ЛНР сообщили о назревающем бунте среди офицеров ВСУ на направлении Кременной
Мир
Санду спрогнозировала углубление кризиса в Молдавии
Мир
Польша разместит на границе с Украиной батареи ПВО Patriot
Сюжет:

Производители иван-чая задумались о покупке активов Lipton в России

0
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые российские производители иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, которое занимается производством и дистрибуцией в России чая торговой марки Lipton. Союз производителей иван-чая планирует переговоры с компанией от лица инвесторов по этому поводу. Об этом сообщил председатель союза Александр Хлынов в понедельник, 21 ноября.

Не чая ли: бизнес предупредил о сокращении поставок индийской продукции в магазины
Распространение коронавируса в стране не позволит производителям собрать весь урожай на плантациях

Он отметил, что предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую дальнейшие переговоры.

«Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте — как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения», — сказал Хлынов «РИА Новости».

Он добавил, что одной из целей предложения выкупить российское подразделение является необходимость сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, занимавшего 7% российского рынка, передает НСН.

2 сентября в пресс-службе компании Ekaterra рассказали «Известиям», что рассматривают возможность закрыть фабрику и распродать оборудование завода.

В компании отметили, что после завершения производства в конце 2022 года здание фабрики, скорее всего, будет закрыто, но компания рассматривает и другие варианты. Вопрос о чайном оборудовании на текущий момент находится на стадии обсуждения. Возможность возвращения холдинга на российский рынок или же продажу бизнеса российскому инвестору на данный момент не рассматривают.

С 1 августа Ekaterra решила прекратить работу в РФ, поскольку текущая ситуация c поставками не позволяет стабильно развивать бизнес.

Как заявил тогда «Известиям» глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, уход с российского рынка владельца иностранных марок чая позитивно скажется на отечественных производителях и приведет к расширению их ассортимента. Он предположил, что Ekaterra перепродаст бизнес российским предприятиям, как это делали другие компании.

Ekaterra, которой принадлежат чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе сообщила о решении уйти из России, пишет РИАМО.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными странами Запада в ответ на спецоперацию по защите Донбасса. С конца февраля продажи приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022